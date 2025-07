Xhaka, parla l'ad del Leverkusen: "Via solo se l'offerta sarà vantaggiosa per tutti"

Dopo le parole di Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, sulla situazione legata a Granit Xhaka, sono arrivate anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club tedesco, Fernando Carro. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Die Welt, il dirigente ha voluto chiarire circa la posizione del centrocampista svizzero

Via solo a determinate condizioni

"Granit sa di essere un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo, come leader. Ha ancora tre anni di contratto e il nostro desiderio e obiettivo è che rimanga con noi. Se, alla fine, arriverà un'offerta che sia molto vantaggiosa per lui, ma anche per noi, allora ci siederemo e ne parleremo. Solo se sarà una situazione vantaggiosa per entrambi. Al momento diamo per scontato che Granit rimarrà con noi".

Milan sullo svizzero ma non solo

Il Milan lo segue da tempo ma non solo, dato che il club saudita del Neom SC è pronto a fare un'offerta che i rossoneri non potrebbero in alcun modo pareggiare. D'altro canto il Bayer Leverkusen ha fatto sempre muro su Granit Xhaka, soprattutto considerando che in questa finestra di mercato la squadra ha perso, oltre all'allenatore Xabi Alonso, ben tre pedine fondamentali come Jonathan Tah, finito al Bayern Monaco, Jeremie Frimpong e Florian Wirtz ceduti al Liverpool. 32 anni, Xhaka è legato alle "aspirine" da un contratto fino al 2028.