Futuro Xhaka, il Ds del Bayer parla degli interessamenti che sono arrivati

Granit Xhaka è uno dei nomi che a inizio del mercato è stato molto vicino al Milan: la disponibilità dell'esperto centrocampista svizzero era già stata accertata ma non si è fatto in tempo a trovare un accordo con il Bayer Leverkusen che, forte di un contratto ancora lungo, non ha voluto cedere troppo facilmente alle lusinghe rossonere e di altri club. Il Diavolo oggi nella posizione di mediano ha preso Samuele Ricci, un acquisto che ha fatto calare le quotazioni di Xhaka il cui futuro rimane comunque incerto.

A parlarne è stato direttamente Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, intervistato alla Bild. Queste le parole di Rolfes sulla situazione legata a Granit Xhaka: "C’è interesse, ma finora nulla di concreto. Siamo in una fase in cui stiamo completando la rosa, è ovvio. Granit gioca un ruolo importante in questo processo, quindi non sarà una questione che si trascinerà per tutta la finestra di mercato. Ci saranno ancora dei cambiamenti, ma a un certo punto la rosa dovrà essere completa al 95%. E Granit è una parte fondamentale di tutto questo. Quindi la decisione arriverà prima piuttosto che poi".