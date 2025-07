CorSport - Pubill al Milan, l'affare rischia di saltare all'ultimo

Stando a quanto riferisce l'edizione online de Il Corriere dello Sport l'affare tra Milan e Almeria per Marc Pubill rischia di saltare proprio all'ultimo minuto. Nonostante i due club fossero vicini a stringersi la mano per una cifra intorno ai dieci milioni di euro più bonus i rossoneri hanno rallentato bruscamente per lo spagnolo.