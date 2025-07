Romano conferma: "Morata pronto a tornare in Serie A. Milan e Como hanno concordato per un prestito"

Il tema Morata-Como sembra ormai cosa fatta, affare chiuso. Come riportato questa sera da Fabrizio Romano, l'ex centravanti rossonero è ormai in procinto di diventare un nuovo rinforzo di Fabregas e del suo Como, chiamato ad una stagione da protagonista in Serie A.

Romano conferma sui propri social

"Álvaro Morata è ormai sul punto di passare al Como dopo il domino creato con Victor Osimhen. Infatti, il Galatasaray prevede di concludere formalmente l'affare con Osimhen la prossima settimana, dopodiché Morata sarà pronto a lasciare il club e a ritornare in Serie A.

Il Como ha già concordato con il Milan di trasferire lo spangolo in prestito al Galatasaray con clausola di riscatto il 26 giugno. Morata voleva solo il Como, ci siamo".