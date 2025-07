Accomando: "L'arrivo di Mbeumo spazza i dubbi: Hojlund lascerà lo United. Milan e Juve alla finestra"

Il mercato degli attaccanti al momento è piuttosto fermo, in attesa di quei colpi che potrebbero generare un effetto domino che andrebbero ad interessare anche alcuni club italiani. Uno di quegli acquisti potrebbe essere quello di Mbeumo, che dal Brentford passa al Manchester United per circa 65 milioni di sterline; un arrivo che toglie ancora più spazio a Rasmus Hojlund, attaccante danese dei Red Devils sempre più ai margini del progetto.

Orazio Accomando, corrispondente di Sportmediaset per il mercato, ne parla così con un post su X: "L’imminente arrivo di Mbeumo spazza via ogni dubbio: Hojlund lascerà il Manchester United. Juventus e Milan alla finestra per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Il danese oggi ha mercato soprattutto all’estero".