Emerson Royal in uscita, dalla Turchia: il brasiliano è stato offerto al Besiktas

Secondo quanto riporta la testata Kartal Record, specializzata in notizie sul Besiktas, al club turco sarebbe stato offerto in queste settimane Emerson Royal, giocatore in uscita dal Milan. Sempre allo stesso club di Istanbul, alla ricerca di un terzino destro, sarebbe stato offerto anche Lucas Vazquez, da qualche giorno svincolato dopo aver lasciato il Real Madrid.

Non convocato per il pre-season tour

Il brasiliano intanto non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la serie di amichevoli da giocare a Singapore, Hong Kong e Perth. Nello specifico, Emerson non è ancora nelle migliori condizioni fisiche dopo il brutto infortunio rimediato a gennaio nella partita di Champions contro il Girona e da allora non ha più giocato. Si è preferito pertanto lasciarlo a Milano ad allenarsi per recuperare la condizione.

La tentazione turca a gennaio, il ritorno di fiamma del Betis

Prima dell'infortunio di Champions, Emerson Royal sembrava destinato a trasferirsi al Galatasaray. Di fatto il giocatore era stato bocciato, a sei mesi dal suo arrivo. Rimane uno dei giocatori in uscita e su di lui si registra l'interesse del Betis, con i dirigenti del club andaluso che sono stati in Italia a parlare col Milan, che spera di monetizzare dalla cessione del terzino destro. 26 anni, Emerson Royal è stato acquitato un anno fa dal Milan che ha speso 15 milioni per strapparlo al Tottenham. Il brasiliano ha giocato nella passata stagione 26 partite con la maglia del Milan, guadagnandosi anche un premio di "Player of the Match" al termine della sfida vinta contro il Como per 1-2.