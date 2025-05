Attesa per i prossimi giorni la prima offerta ufficiale del City per Reijnders

La questione relativa al futuro di Tijjani Reijnders sta per entrare nel vivo. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, il Manchester City sarebbe entrato in contatto con il Milan per il centrocampista olandese.

C'è tutta l'intenzione di anticipare la concorrenza di Barcellona e Real Madrid sul calciatore, motivo per il quale i Citizens nei prossimi giorni dovrebbero anche presentare una prima offerta ufficiale per Reijnders. Sotto i 70 milioni di euro il Milan neanche si sederà al tavolo, motivo per il quale il club di Pep Guardiola dovrà fare sul serio per convincere il Diavolo di un calciatore dal quale non ha mai nascosto di voler ripartire nella prossima stagione.