Bargiggia: "Tare scelta che parte da lontano. Quello dell'anno prossimo sarà un Milan molto più Italiano"

All'indomani della firma di Igli Tare con il Milan, l'esperto di calciomercato Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare non solo della questione allenatore ma anche di quelli che saranno le prossime operazioni in entrata ed uscita del Club rossonero.

Igli Tare ha firmato: è lui la scelta giusta per il Milan?

"Scelta che parte da lontano, da marzo con i primi colloqui. Probabilmente non era la prima scelta, che era D'Amico, ma quando il Milan ha avuto contezza del fatto che l'Atalanta non lo liberasse ha accelerato i tempi. In verità manca l'ufficialità, ma io credo che al massimo lunedì possa essere il giorno dell'ufficialità di Tare al Milan".

Prima mossa di Tare scegliere il prossimo allenatore del Milan: chi è il favorito a diventarlo?

"Italiano è da almeno un mese, un mese e mezzo l'obiettivo che metterebbe d'accordo tutte le componenti, a maggior ragione Tare che condivide questo progetto. Per ora non c'è stata fumata bianca sul rinnovo con il Bologna, quindi è una cosa da seguire. È vero che Sarri avrebbe una gran voglia di Milan. È vero che alla Lazio non ha litigato così tanto con Tare, però non hanno la stessa visione di calcio. E quindi mi concentrerei in questo momento su Italiano. Le altre suggestioni Conte-Allegri sono destinate a restare tali perché si scambieranno la panchina a Napoli e Juventus. Tare ha buoni rapporti con Pioli, sarebbe sorprendente un suo ritorno al Milan, però per il momento dobbiamo restare su questi nomi".

"Sarà un allenatore italiano, di nazionalità se non anche di cognome, e il Milan sarà anche una squadra con più italiani".

Quindi il Milan cercherà di ricreare il blocco di italiani in squadra?

"Avendo quasi tutti stranieri in rosa, ed essendo ovviamente stranieri i calciatori con più mercato, al di là delle questioni contrattuali, come Maignan, Theo Hernandez, io penso che uno dei due possa partire. Almeno uno dei due, penso Theo Hernandez, e il City che ha Reijnders nella sua short-list farà sul serio sarà difficile restire ad un'offerta da 70 milioni in su".

Probabilità di uscita dal Milan di Theo Hernandez e Maignan?

"Secondo me molto alte quelle di Theo Hernandez. Su Maignan bisogna tenere però gli occhi aperti, un po' più basse. Mio parere personale, ma non faccio io il mercato del Milan, farei uscire entrambi perché comunque hanno dato, i rinnovi sono costossisimi, così facendo non rendi tanto italiana la squadra e non abbassi il monte ingaggi, che credo sia un altro aspetto sul quale lavorerà il Milan".

Discorso mercato in entrata: chi segue il Milan?

"Mah, non ho notizie dirette. Nell'italianizzazione leggevo di Lucca ad esempio, che però è un obiettivo serio della Juventus. Secondo me potremmo pensare, ed anche qui non è l'unica, a Leoni del Parma ad esempio. Poi non italiani Ndoye viene considerato un calciatore che a Tare piano. Quindi però è un po' prematuro secondo me. Io credo che valuteremo le uscite e poi valuteremo anche i movimenti in entrata. Sicuramente in difesa vanno fatet almeno un paio di operazioni considerato che Thiaw e Tomori potrebbero, dovrebbero essere in uscita".

Quindi il mercato del Milan lo finanzieranno le uscite?

"Si. Lo finanzierà abbassando il monte ingaggi e appunto italianizzando e secondo me fanno bene".

Abraham e Saelemaekers?

"Abraham torna a Roma, restituzione prestito. Saelemaekers bisognerà vedere le cifre dell'eventuale riscatto".