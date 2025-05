Anche i Milan Club del mondo arabo si sono uniti alla contestazione: il comunicato

Oggi a partire dalle 17 la Curva Sud Milano farà sentire tutto il suo dissenso nei confronti della gestione della programmazione di questa proprietà con una contestazione rumorosa ma allo stesso tempo pacifica che attraverserà le strade di Milano fino ad arrivare a San Siro. Al fischio d'inizio di Milan-Monza il tifo organizzato rafforzerà la propria posizione per poi lasciare lo stadio intorno al 15esimo minuto di gioco.

Ad unirsi alla protesta del tifo organizzato rossonero anche i Milan Club del mondo arabo, che nelle scorse ore hanno pubblicato un comunicato dove hanno confermato tutta la loro delusioni nei confronti di società e proprietà. Di seguito quanto si legge:

"Noi, tifosi del Milan nel mondo arabo, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e il nostro sgomento per la situazione attuale in cui si trova il nostro venerabile club, pilastro del calcio italiano ed europeo. Il peggioramento delle prestazioni tecniche, l'assenza di un progetto sportivo chiaro, la confusione nelle scelte amministrative e tecniche sono tutti fattori che minacciano l'identità del Milan, che amiamo e sosteniamo da decenni.

Abbiamo seguito con profondo rammarico la pessima scelta degli allenatori dopo l'addio di Stefano Pioli, oltre agli acquisti deboli che non hanno apportato alcun valore tecnico alla squadra. La dirigenza del club non ha ancora dimostrato una visione chiara o una reale

ambizione di riportare la squadra in prima linea.

Ciò che ci fa più male è la mancanza di spirito in campo. Mentre i tifosi del Milan in tutto il mondo continuano a sostenere la squadra con tutta la loro lealtà e dedizione, vediamo alcuni giocatori privi di entusiasmo e di spirito combattivo, come se mancassero loro il senso della grandezza della maglia che indossano o la responsabilità di rappresentare questo venerabile club.

Vorremmo ricordare che l'AC Milan Arab Fans Association è stata fondata e riconosciuta ufficialmente dal club nel 2011, durante uno dei periodi peggiori del Milan in termini di risultati e declino tecnico. Tuttavia, i nostri link non hanno smesso di supportare la squadra. Siamo venuti a San Siro con le nostre bandiere e con il cuore, abbiamo organizzato comizi e iniziative e portato con orgoglio il nome del Milan nei nostri Paesi, convinti che la lealtà verso la squadra non sia legata solo alla vittoria, ma a un senso di vera appartenenza.

Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere che il Milan rappresenti più di una semplice città o di un Paese, ma un'eredità calcistica mondiale che nasce da una grande storia costellata di campionati e di campioni che hanno lasciato il loro nome nella storia del calcio.

Da questo punto di vista, chiediamo che la dirigenza del club si assuma pienamente le proprie responsabilita e inizi immediatamente ad adottare misure chiare e serie per riportare il club al suo giusto posto tra l'élite europea, preservando al contempo l'identità del Milan e rispettando i sentimenti dei suoi milioni di tifosi in tutto il mondo.

Il nostro messaggio è chiaro:

Il Milan non è un progetto finanziario a breve termine, ma una realtà con un'anima, una storia e dei tifosi che non accettano altro che il meglio.

Con tutto l'amore e la lealtà,

Unione delle Leghe Arabe di Ac Milan

Firmato dai gruppi fan club di:

Oman - UAE - Kuwait - Qatar - Bahrain - Iraq - Sudan - Yemen - Libya - Jordan - Morocco"