MN - Krebs: "Boniface è una persona un po' complessa, ma un allenatore come Allegri può essere adatto a lui"

Dopo una ricerca durata un'estate intera il Milan ha scelto: sarà Victor Boniface il nuovo attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Il nigeriano, classe 2000, arriva dal Bayer Leverkusen dopo due stagioni in chiaroscuro: eroe determinante nell'anno dello storico scudetto, giocatore di secondo piano, con qualche "colpo di testa" e infortunio di troppo, nella scorsa annata. In attesa di vederlo in Italia, il Milan ha chiuso un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro, ne abbiamo parlato in esclusiva con il giornalista tedesco Jan Krebs (di RTL Television). Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it:

Anche per queste cose il rapporto con Xabi Alonso si è deteriorato? Allegri invece può essere l'allenatore adatto?

"Diciamo che l’anno scorso non era proprio contento del minutaggio che ha avuto a disposizione. Ad esempio nella penultima partita in casa, era Leverkusen-Augsburg, lui era in panchina e si stava scaldando insieme ad altri giocatori. Xabi Alonso ha deciso di non farlo entrare e lui, arrabbiato, invece di tornare in panchina è tornato subito negli spogliatoi. Era la fine della stagione, per questo evidentemente non ha fatto così tanto scalpore. Però sicuramente ha un carattere particolare. Però dal punto di vista calcistico, quando non è infortunato, fa la differenza. È sì una persona un po’ complessa: sentire la passione e l’amore del mister e anche dei tifosi è importante per lui. Un allenatore come Allegri può essere adatto a lui. Trovare un clima positivo è importante per lui, mi dicevano che in spogliatoio è uno che ha voglia di fare gruppo e di scherzare. Però qualche volta ha un carattere un po’ speciale”.