Leao su Twitch rassicura sul suo recupero dall'infortunio: "Polpaccio? Bene, step by step"

Dopo aver regalato il più classico degli indizi social, mostrando alla chat del suo canale Twitch la conversazione con Victor Boniface (CLICCA QUI), prossimo attaccante del Milan, Rafael Leao si è lasciato andare a qualche commento sul suo prossimo compagno di squadra dedicandosi alla visione su YouTube delle clip "Best Goals & Skills" del nigeriano.

Oltre ad emularne l'esultanza, il portoghese ha anche parlato benissimo di Boniface, dicendo di lui che "È il tipo di giocatore che mi piace". Non solo, si è anche rivolto alla sua chat chiedendo se Fabrizio Romano avesse confermato l'accordo tra le parti, ed accertatosi personalmente della cosa si è lasciato andare ad un "Big things ahead, no lies", che tradotto in italiano significa "Ci aspettano grandi cose in futuro".

Per non farsi mancare nulla, Leao ha anche risposto ad un tifoso che ha più riprese chiesto del suo recupero dall'infortunio al polpaccio, rassicurando un po' tutti: "Il polpaccio? Bene, step by step".