Hojlund-Napoli, lo United apre al prestito con diritto. Il giocatore vuole la garanzia dell'obbligo

Con il Milan ormai pronto ad ufficializzare Victor Boniface, mancano solo le visite mediche, per Rasmus Hojlund avanza deciso il Napoli. Il Manchester United, che vuole liberarsi del giocatore, è disposto ad accettare anche un prestito con diritto di riscatto, mentre l'attaccante vorrebbe avere garanzie sul riscatto e preferirebbe l'obbligo. Fabrizio Romano fa il punto della situazione con un post su X:

"Il Manchester United ha comunicato al Napoli di essere disponibile sia a un prestito con diritto che a un prestito con obbligo per Rasmus Højlund. Il club inglese preferirebbe l'obbligo, ma la decisione spetta al Napoli... Mentre Rasmus insiste sull'obbligo di riscatto perché vuole sentirsi sicuro del suo futuro nel club".