Amelia: "Emozionante tornare a Milanello che è stata casa per tanto tempo"

Nella giornata odierna Marco Amelia, portiere campione del mondo ed allenatore del Sondrio, è stato ospite del Milan a Milanello. L'ex rossonero ha ringraziato il club per l'ospitalità: "Emozionante tornare a Milanello che è stata casa per tanto tempo.

Grazie Milan per l’ospitalità".