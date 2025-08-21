Amelia: "Emozionante tornare a Milanello che è stata casa per tanto tempo"

© foto di Valerio D'Epifanio
Oggi alle 21:10News
di Manuel Del Vecchio

Nella giornata odierna Marco Amelia, portiere campione del mondo ed allenatore del Sondrio, è stato ospite del Milan a Milanello. L'ex rossonero ha ringraziato il club per l'ospitalità: "Emozionante tornare a Milanello che è stata casa per tanto tempo.

Grazie Milan per l’ospitalità".