Luis Enrique su Donnarumma: "Decisione complicata, capisco le critiche"

Alla vigilia della sfida contro l’Angers, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi caldi legati al PSG. Il tecnico spagnolo ha spiegato la scelta di escludere Gianluigi Donnarumma: "È stata una decisione complicata, ma non voglio entrare nei dettagli pubblicamente. Capisco le critiche, ma siamo tranquilli e sappiamo dove vogliamo arrivare"