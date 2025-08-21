De Siervo: "Non possiamo comprare campioni per colpa della pirateria"
Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, intervistato dal QS, ha toccato anche il tema della pirateria: "Al momento il tema è soprattutto quello della produzione di un prodotto che garantisca uno standard elevato, perché non ci sia differenza tra i broadcaster.
Di sicuro c’è un problema di pirateria che da noi è più forte che negli altri paesi, bisogna intervenire. La pirateria sta privando il sistema di oltre 300 milioni di euro all’anno solo per la Serie A. Soldi per cui oggi non riusciamo più a comprare i campioni che avremmo voluto".
