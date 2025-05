Questione esuberi: Kalulu resta alla Juventus, maggiore incertezza sul futuro degli altri. Il punto

Insediatosi a Casa Milan come nuovo direttore sportivo, Igli Tare avrà tra le tante priorità anche quella di sistemare i giocatori in esubero, in particolare quelli che non saranno acquistati dalle squadre sono sono in prestito.

La Gazzetta dello Sport ha questa mattina fatto un po' il punto partendo da Pierre Kalulu, che potrebbe e dovrebbe restare alla Juventus. Maggiore incertezza sul futuro degli altri calciatori, a partire da Ismael Benancer, al Marsiglia di De Zerbi da gennaio, passando per Adli, Pobega, per poi chiudere con il neo campione d'Italia Noah Okafor e il duo empolese Vasquez e Colombo, che potrebbero restare anche in Toscana anche a cifre più basse rispetto a quelle pattuite l'estate scorsa.

Poi ci sarà tempo per discute con il Galatasaray per Alvaro Morata, mentre in ottica Saelmaekers è tutto da decifrare e discutere, con la Roma che al momento è ancora ferma.