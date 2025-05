Leao nella shortlist dell'Arsenal: ha avuto una telefonata con Berta

A 90 minuti dal termine della stagione, è impossibile prevedere quale sarà il futuro di tanti dei top player rossoneri. Con Igli Tare ancora da ufficializzare, un nuovo allenatore da mettere in panchina, non si possono avanzare ipotesi affrettate. Tra i giocatori su cui ci sono i maggiori dubbi, anche se accade ogni estate, c'è anche Rafael Leao, il calciatore più pagato della rosa del Diavolo. Secondo quanto riporta oggi Foot Mercato, il portoghese potrebbe separarsi dal Milan in questa stagione.

Il club che più sembra essere interessato al numero 10 rossonero, già da qualche tempo, è l'Arsenal che ha inserito Rafa Leao nella personale shortlist di mercato in vista dell'estate. Ciononostante per i Gunners, scrive Foot Mercato, il talento lusitano del Milan non è una priorità al momento. Eppure il nuovo Ds del club londinese, l'italiano Andrea Berta che piaceva anche al Milan, negli scorsi giorni avrebbe avuto una telefonata personale proprio con Rafael Leao. Con il passare dei giorni e delle settimane, ne sapremo di più.