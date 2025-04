Reijnders: "Nel ruolo che ricopro quest'anno posso rendere al massimo"

Tijjani Reijnders, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Io cerco sempre di aiutare la squadra dando il 100% per raggiungere risultati. Noi giocatori dobbiamo dare il meglio, resistere alle difficoltà e uscire dai momenti difficili. Ci sta di commettere degli errori e siamo noi i primi a essere dispiaciuti quando le cose non vanno. In quale ruolo do il meglio? Non posso dire che in questa stagione il ruolo che ricopro non si adatti alle mie caratteristiche… Sono un centrocampista box-to-box e ora arrivo molte più volte vicino all’area con spazio per calciare. Questo mi fa rendere al massimo, senza dimenticarmi di difendere.

I complimenti dei miei connazionali Van Basten, Gullit e Rijkaard? Ho letto le loro parole e sono molto fiero di quello che hanno detto perché sono tre leggende del Milan e del calcio olandese. Mio padre era un grande fan di Van Basten e mi ha mostrato molti suoi video. L’ho incontrato a dicembre qui a San Siro ed è stato bellissimo. Ho visto anche Rijkaard. Gullit invece lo conoscevo già perché suo figlio giocava nelle giovanili dell’Az quando ero lì".