Reijnders scherza: "Ultim'ora: ho segnato di testa!"

Grande protagonista della gara contro il Monza, e in generale di questo ultimo periodo, è sicuramente Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese si sta affermando come uno dei leader tecnici indiscussi del Milan in questa sua seconda stagione rossonera e ha trovato il gol in due gare consecutive: prima la doppietta in Champions contro il Club Brugge e poi ieri all'U-Power Stadium.

Per celebrare la sua rete, ieri Reijnders sul proprio profilo Instagram ha scherzato così: "Ultim'ora: ho segnato di testa!"