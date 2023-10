Reijnders si racconta al Milan: "Messi il mio giocatore preferito, il momento più importante quando ho esordito qui"

Tramite i propri canali social, in particolare sul proprio profilo Instagram, Tijjani Reijnders ha risposto così, in un minuto, a moltissime domande sulla propria vita privata, carriera e gusti musicali: "Messi è il mio giocatore preferito e Giroud è la persona più famosa tra i miei contatti nel cellulare. Film preferito? Taken, canzone del momento dico "Who told you" Di Drake. La data più importante per me? Quella dell'esordio ufficiale con questa maglia".