Renato Sanches, ancora nessun accordo tra Lille e PSG. Il Milan osserva...

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Nonostante per molti, soprattutto in Francia, il futuro di Renato Sanches sarà al PSG, per il momento il club parigino non ha ancora trovato un accordo con il Lille. Il Milan, che non ha mai ritirato la sua proposta d'acquisto, osserva dalla finestra, consapevole però che molto dipenderà dalla decisione del portoghese che comunque non ha mai disdegnato nemmeno la destinazione rossonera.