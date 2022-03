Renato Sanches, quanti infortuni: sono già 11 le gare saltate

Al 20esimo minuti di Lille-Saint Etienne è terminata la partita di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è uscito dal campo in lacrime a causa di infortunio al flessore destro dopo aver tentato una conclusione al volo. Come riporta Transfermarkt.it, per Renato Sanches, obiettivo per il centrocampo rossonero, non è il primo infortunio. Infatti, in questa stagione il portoghese ha già saltato ben 11 partite in tutte le competizioni per problemi fisici.