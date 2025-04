Renica: "Società del Milan fragile, un po' confusionaria, che non ha stabilito delle regole"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alessandro Renica. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, addio alla Champions?

"Mai dire mai con tutti questi punti ma credo che nel morale della squadra credo si vada verso un periodo non bello. Al di là di tutto, questa società è molto fragile. E' una società un po' confusionaria, che non ha stabilito delle regole, basti pensare del caso Leao e Theo Hernandez con la Lazio. Nei momenti difficili l'ambiente si sfalda e questo si riflette sulla squadra. Ha buoni giocatori ma serve trovare un'unità d'intenti. Conceicao poi ha i suoi problemi. Leao ha avuto un attacco influenzale e aveva la caviglia gonfia, Loftus-Cheek ha avuto l'appendicite, alla fine certe scelte non si capiscono ma poi lo si fa. E' un'annata storta, per migliorare deve partire con un'altra mentalità".

Leao e Theo Hernandez da vendere per ricostruire la squadra?

"Dare via entrambi? Uno paga il biglietto per loro. Alla fine sono i più forti, anche ieri quando si sono accesi sono stati forti. La catena di sinistra quando vuole è micidiale. Bisogna capire perché quest'anno sono andati così".