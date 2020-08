Report Calcio, gli ammortamenti crescono del 50%: il mercato pesa per 934 milioni

Il Report Calcio, pubblicato dalla FIGC, riporta il dato aggregato di ammortamenti e svalutazioni (soprattutto dato dal mercato dei calciatori per i diritti pluriennali) per le squadre professionistiche dal 2014-15 alla stagione scorsa. Il punto più basso è stato nel 2015-16, quando ci furono “solamente” 615 milioni di ammortamento. Quello più alto nella stagione scorsa quando furono ben 934 milioni - per un aumento di più del 50% - gli ammortamenti. Paradossalmente salgono anche le imposte: da 5 milioni del 14-15 ai 92 del 18-19.