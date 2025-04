Repubblica: "Al diavolo il Triplete. Il Milan smonta l’Inter nel derby senza storia"

"Al diavolo il Triplete. Il Milan smonta l’Inter nel derby senza storia": titola così questa mattina Repubblica per commentare il netto successo per 3-0 di ieri sera dei rossoneri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. La squadra di Conceiçao elimina così i nerazzurri, che non potranno più fare il Triplete, e conquista la finale del 14 maggio a Roma contro una tra Bologna e Empoli.

Il Milan ha passato il turno con merito e deve ringraziare Luka Jovic, l'eroe che non ti aspetti: il serbo, schierato a sorpresa titolare da Conceiçao, è stato decisivo con una doppietta. A chiudere il match è stato il "solito" Tijjani Reijnders che con la rete di ieri all'Inter sale a quota 15 gol in questa stagione in tutte le competizioni (è il miglior marcatore stagione rossonero insieme a Pulisic).