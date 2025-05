DAZN - Genoa-Milan, Fofana out alla mezz'ora: il centrocampista applica ghiaccio sotto il piede

Al minuto 28 di Genoa-Milan, parziale di 0-0, Youssouf Fofana ha lasciato il campo per un problema al piede sinistro e al suo posto è entrato Rafa Leao.

Il francese, riporta il bordocampista di DAZN, ha preso un colpo sotto al piede. Una volta in panchina ha tolto la scarpa ed ha applicato del ghiaccio nella zona dolente: non c'è allarmismo, la sensazione è che il problema non sia grave.