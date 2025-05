Grande traguardo per Reijnders: sono 100 in rossonero!

Grande traguardo per Tijjani Reijnders questa sera! Il centrocampista olandese del Milan con la sua presenza dall'inizio nella gara contro il Genoa al "Luigi Ferraris", raggiunge la presenza numero 100 in rossonero. In meno di due stagioni raggiunto questo obiettivo, con prestazioni sempre in crescendo e una stagione - questa - da goleador della squadra insieme a Christian Pulisic.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli, Thorsby, Messias; Pinamonti. A disp. Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. All. Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.