Repubblica - Barcellona, non è in discussione l'ingaggio dello svincolato Kessie

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle scorse ore, sono arrivate voci dalla Spagna di un possibile ripensamento del Barcellona sull'arrivo a parametro zero di Franck Kessie. Come spiega Repubblica questa mattina, è vero che il club catalano deve allinearsi al Fair-Play Finanziario, ma questo non mette comunque in discussione l'arrivo del centrocampista ivoriano.