Repubblica: "Bergamo altissima. Fonseca: 'Gli arbitri non ci rispettano'"

"Bergamo altissima. L’Inter divora il Parma: Inzaghi avvisa Conte" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva odierna. Vittorie nerazzurre ieri nei due anticipi di Serie A. Primo posto per la Dea di Gasp che ha battuto per 2-1 il Milan con i gol di De Ketelaere e Lookman. Fonseca però non ci sta: “Gli arbitri non ci rispettano". L’Inter ha centrato una vittoria che a San Siro contro il Parma mancava dal 21 aprile 2013. E lo ha fatto con una partita praticamente perfetta. Inzaghi, raggiante in conferenza, non ha risposto alle polemiche di Conte.

Il programma della 15ª giornata

6 dicembre 2024 Venerdì 18.30 INTER - PARMA 3-1

6 dicembre 2024 Venerdì 20.45 ATALANTA - MILAN 2-1

7 dicembre 2024 Sabato 15.00 GENOA - TORINO DAZN

7 dicembre 2024 Sabato 18.00 JUVENTUS - BOLOGNA DAZN

7 dicembre 2024 Sabato 20.45 ROMA - LECCE DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 12.30 FIORENTINA - CAGLIARI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA - EMPOLI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 18.00 VENEZIA - COMO DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 20.45 NAPOLI - LAZIO DAZN

9 dicembre 2024 Lunedì 20.45 MONZA - UDINESE DAZN