Continua l'ottimo lavoro di Elliott che negli ultimi anni sta risanando il bilancio del Milan: come riporta l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina, a fine giugno le perdite del club di via Aldo Rossi dovrebbero infatti aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro, circa la metà rispetto all'esercizio precedente.