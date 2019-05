L'edizione odierna di Repubblica rivela questa mattina i piani del Milan per il futuro: "Se Leonardo va via, in agguato Campos". Nonostante le smentite che arrivano da via Aldo Rossi, sono sempre più forti le indiscrezioni secondo cui Leonardo si dimetterà a fine stagione e il suo posto verrà preso da Luis Campos, attuale ds del Lille.