Repubblica - El Shaarawy-Roma, discorso aperto: il Genoa sullo sfondo

Il rinnovo di Stephan El Shaarawy con la Roma è ancora da definire, per stessa ammissione del calciatore. Così per il Faraone si aprono le porte del mercato. Una di queste, stando a quanto riportato da La Repubblica, porta dritta al Genoa, fresca neo-promossa in Serie B, ma soprattutto club che ha lanciato il calciatore nel mondo della Serie A nel lontano 2009.