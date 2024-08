Repubblica: "Il Consiglio comunale: il nuovo stadio San Siro? Vogliamo vedere il progetto"

"Il Consiglio comunale: il nuovo stadio San Siro? Vogliamo vedere il progetto": titola così questa mattina l'edizione milanese di Repubblica che spiega che diversi membri del Consiglio Comunale di Milano vogliono vedere il progetto di WeBuild per la ristrutturazione di San Siro. “Apprendiamo dai giornali informazioni che dovremmo poter leggere in altro modo. Ci hanno detto che questo documento non esisteva, farò un accesso agli atti per chiederlo" le parole di Alessandro Giungi, consigliere del Partito democratico. Della stessa idea anche il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico: “Mi è stato risposto che non c’era alcun dossier, sto predisponendo una denuncia per omissione di atti d’ufficio.

Il verde Carlo Monguzzi ha invece dichiarato: "La cosa più importante è che da una trattativa privata tra sindaco, squadre e costruttori si torni nella sede istituzionale e democratica, cioè in Consiglio comunale e tra i cittadini, anche perché è grazie alle nostre lotte che ora si ristruttura il Meazza. Vogliamo sapere qual è il progetto, chi fa cosa, chi paga, cosa succede nei 200 mila metri quadrati intorno perché limpidezza e trasparenza sono imprescindibili”. Enrico Marcora, Fratelli d’Italia, è sulla stessa linea: “Deve essere fatta chiarezza subito con la convocazione di una commissione consigliare perché lo stadio di San Siro è un bene comunale di grande importanza, patrimonio di tutti i cittadini milanesi e non un fatto squisitamente privato tra sindaco, squadre e WeBuild”.