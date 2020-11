Repubblica: "L’orchestra Milan prova la fuga anche senza Ibra"

L'edizione odierna di Repubblica apre così questa mattina le pagine sportive: "L’orchestra Milan prova la fuga anche senza Ibra". Settima vittoria nelle prime nove giornate di Serie A per la squadra rossonera che ieri ha sconfitto 2-0 la Fiorentina a San Siro grazie ai gol di Romagnoli e Kessie. Anche senza Ibra, ancora fermo per il problema muscolare rimediato contro il Napoli, il Diavolo rafforza il suo primato in classifica e ora è primo con 5 punti di vantaggio su Inter e Sassuolo che sono seconde.