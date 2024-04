Repubblica: "La Roma esorcizza un piccolo Diavolo. Per l’Italia 5 posti in Champions"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "La Roma esorcizza un piccolo Diavolo. Per l’Italia 5 posti in Champions". Dopo la sconfitta all'andata, il Milan ha perso anche ieri sera nel ritorno dei quarti di Europa League ed è quindi eliminato. Decisivi i gol di Mancini e Dybala nei primi venti minuti, inutile invece la rete nel finale di Gabbia. I giallorossi sono anche rimasti in 10 dopo 31', ma il Diavolo non ne ha saputo approfittare.

Intanto arriva una bellissima notizia per il calcio italiano: l'Italia avrà infatti almeno 5 squadre in Champions League, ora è ufficiale. L'Inghilterra ha perso altre due rappresentanti e non può più raggiungerci e non le resta che sperare nell'Aston Villa per tentare l'assalto alla Germania. Questi ultimi hanno ancora in corsa Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions League, più l'invincibile Bayer Leverkusen in Europa League. Può ancora sperare la Francia, purché Paris Saint-Germain in Champions e Marsiglia in Europa League vadano fino in fondo. L'aritmetica condanna invece la Spagna.