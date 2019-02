Repubblica - Milan, che lezione all’Atalanta

Ieri è stata scritta una pagina fondamentale della stagione milanista: la vittoria contro l’Atalanta - scrive il quotidiano La Repubblica - avvicina i rossoneri al ritorno in Champions. Il Milan di Gattuso non ha mai tremato, nemmeno quando è passato in svantaggio. Riemergere da una situazione del genere era possibile solo non perdendo la calma e avendo in dotazione un centravanti come Piatek. La crescita del Milan è impressionante e coincide con l’addio di Higuain e gli innesti del centravanti polacco e di Paquetà, brasiliano di tecnica e sostanza. Ma i meriti dei calciatori non possono oscurare quelli di Gattuso.