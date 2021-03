Repubblica: "Milan, con l’Udinese Pioli in emergenza"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, con l’Udinese Pioli in emergenza". Oltre ad Ibrahimovic e Calhanoglu che si sono sono infortunati contro la Roma, anche Tomori e Calabria sono affaticati e quindi il tecnico milanista dovrebbe preservarli per il prossimo match contro il Verona. In avanti spazio a Leao come centravanti, mentre sulla trequarti ballottaggio Diaz-Krunic.