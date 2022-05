MilanNews.it

In attesa di vedere come andrà a finire il match di domenica contro il Sassuolo, decisivo per la possibile conquista del 19° scudetto, è stato fissato il premio per la squadra rossonera: in caso di tricolore, come riporta stamattina l'edizione odierna di Repubblica, ogni giocatore del Milan incasserà circa 200 mila euro.