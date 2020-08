Repubblica: "Milan, Ibra si fa desiderare"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, Ibra si fa desiderare". Oggi i rossoneri si radunano a milanello senza però l'attaccante svedese che non ha ancora trovato un accordo con il lcub di via Aldo Rossi per il rinnovo del suo contratto. "Non è questione di soldi ma di convenzione, di stile. Un matrimonio si fa in due, ma sono ottimista" le parole del suo agente, Mino Raiola.