Secondo quanto riferito da Repubblica, se Maldini va verso la conferma, la posizione di Frederic Massara potrebbe essere in bilico, così come va valutato il ruolo di Almstadt, certa invece la permanenza di Moncada. Sotto esame anche Ivan Gazidis: la prossima stagione sarà decisiva per il futuro dell'a.d., così come quello dei vari dirigenti dell'area commerciale.