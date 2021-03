Secondo quanto riferisce l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina in vista del match di stasera del Milan contro l'Udinese, agli infortunati Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, si somma anche l’affaticamento di Tomori e Calabria, che Stefano Pioli vuole preservare per il prossimo impegno di campionato in casa del Verona.