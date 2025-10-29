Repubblica: "Milan, un altro pari. Ricci segna e illude, Leao dura un tempo"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, un altro pari. Ricci segna e illude, Leao dura un tempo". Dopo quello di venerdì a San Siro contro il Pisa, ieri sera i rossoneri hanno pareggiato 1-1 sul campo dell'Atalanta e in classifica sono così scivolati a -3 dal Napoli capolista (che stasera potrebbe essere raggiunto dalla Roma in caso di successo dei giallorossi all'Olimpico contro il Parma).

Al 4' il Diavolo era passato anche in vantaggio con il primo gol nel Milan di Samuele Ricci, ma poi la formazione di Allegri si è fatta rimontare al 35' da Lookman. La partita di Rafael Leao, schierato titolare in avanti accanto a Santiago Gimenez (altra prova deludente), è durata solo 45': il portoghese è stato infatti sostituito all'intervallo in quanto non al meglio per un problema all'anca rimediato contro il Pisa.

