Repubblica: "Milan, un altro pari. Ricci segna e illude, Leao dura un tempo"
L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, un altro pari. Ricci segna e illude, Leao dura un tempo". Dopo quello di venerdì a San Siro contro il Pisa, ieri sera i rossoneri hanno pareggiato 1-1 sul campo dell'Atalanta e in classifica sono così scivolati a -3 dal Napoli capolista (che stasera potrebbe essere raggiunto dalla Roma in caso di successo dei giallorossi all'Olimpico contro il Parma).
Al 4' il Diavolo era passato anche in vantaggio con il primo gol nel Milan di Samuele Ricci, ma poi la formazione di Allegri si è fatta rimontare al 35' da Lookman. La partita di Rafael Leao, schierato titolare in avanti accanto a Santiago Gimenez (altra prova deludente), è durata solo 45': il portoghese è stato infatti sostituito all'intervallo in quanto non al meglio per un problema all'anca rimediato contro il Pisa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan