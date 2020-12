Repubblica: "Milano padrona di fine anno: derby a distanza per la vetta"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milano padrona di fine anno: derby a distanza per la vetta". Milan e Inter si giocano questa sera il primo posto in classifica: i rossoneri di Pioli, che hanno un punto di vantaggio sui nerazzurri, saranno impegnati a San Siro contro la Lazio, mentre la squadra di Conte affronterà in trasferta il Verona.