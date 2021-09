Repubblica: "Riecco il Milan: scopre Anfield, ma senza Ibra"

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Riecco il Milan: scopre Anfield, ma senza Ibra". Questa sera alle 21, il Diavolo sarà impegnato sul campo del Liverpool per la prima volta nella sua storia in una partita ufficiale. Per il ritorno in Champions League dopo sette anni, Stefano Pioli dovrà però fare a meno dell'attaccante svedese, che è rimasto a Milanello per un problema al tendine d'Achille.