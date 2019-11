Repubblica sulla Nazionale italiana: "Generazione Donnarumma. In porta i tesori di Mancini"

In merito al reparto dei portieri della Nazionale italiana, l'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Generazione Donnarumma. In porta i tesori di Mancini". In questo momento, il titolare è il giovane portiere del Milan, ma dietro di lui ci sono Sirigu, Meret, Gollini e Cragno. "Abbiamo 5-6 portieri così forti che, se gioca l’uno o l’altro, siamo ugualmente tranquilli" le parole del ct Roberto Mancini su questo tema.