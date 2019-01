Repubblica - Superlega, possibile fronte tra Elliott e gli altri top club

Tra il Milan e la UEFA la questione è apertissima. L’obiettivo di Gazidis è convincere i vertici di Nyon che lo scontro non conviene a nessuno. Ma in caso di mancato accordo, Elliott non starà certo a guardare. Anzi... Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il fondo americano potrebbe anche muoversi in quella direzione che l’UEFA teme più di tutti: un fronte con gli altri grandi club per accelerare la creazione di una superlega.