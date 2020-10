All'indomani della vittoria dei rossoneri contro lo Spezia per 3-0, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Difesa insuperabile, il Milan verde in vetta". La formazione di Pioli, anche ieri piena di giovani, non si ferma più e ora è prima in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate insieme all'Atalanta. I rossoneri non hanno finora subito nemmeno un gol.