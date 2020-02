Repubblica: "Uniti solo contro il Var: il Milan ha due anime, Gazidis guarda altrove"

In merito al momento dei rossoneri, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Uniti solo contro il Var: il Milan ha due anime, Gazidis guarda altrove". Le proteste dopo i controversi episodi arbitrali di Fiorentina-Milan hanno in apparenza ricompattato la dirigenza milanista, ma in realtà il club di via Aldo Rossi continua ad avere due anime. Come spiega il noto quotidiano, più che Maldini e Boban, l'ad Gazidis ascolta il danese Stylsvig, il tedesco Almstadt e l'inglese Murray, oltre ad alcuni consulenti esterni, come l'ex Chelsea e Monaco, Emenalo.