Repubblica - Zaccagni verso il Napoli, operazione per l'estate

Primo colpo a segno per il Napoli in vista della prossima stagione. Repubblica spiega che gli azzurri, sulla falsa riga di quanto fatto un anno fa con Amir Rrahmani, hanno prenotato Mattia Zaccagni. È in dirittura d’arrivo infatti la trattativa per il 25enne talento del Verona: operazione da 14 milioni, è la cifra che incasserà il club veneto per il trasferimento del giocatore, a lungo corteggiato anche dalle due romane e dal Milan. L’affare si fa subito, poi il centrocampista offensivo - mezzala e trequartista – passerà al Napoli in estate.