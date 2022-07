Retroscena Barcellona: ecco come Xavi ha convinto Kessie a firmare

Fonte: tuttomercatoweb.com

Franck Kessiè è da qualche giorno un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo cinque anni al Milan, il centrocampista ivoriano - fresco campione d'Italia - non ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri, trasferendosi come parametro zero in Catalunya per vestire la maglia blaugrana. Il Mundo Deportivo oggi in edicola, svela un retroscena della trattativa, spiegando come il ruolo del tecnico del Barcellona Xavi sia stato molto importante per l'acquisto dell'ivoriano. Secondo quanto scrive il quotidiano, è stato proprio Xavi a convincere il centrocampista, con una breve chiamata negli scorsi mesi: "Ho bisogno di te", avrebbe detto l'allenatore all'ex Atalanta, che dopo aver ascoltato il progetto tecnico degli spagnoli e quello tattico dedicato al suo utilizzo in campo, ha dato il suo ok all'agente per trattare con i blaugrana.